© foto di Federico Gaetano

Sta per essere formalizzato dalla Lazio l’ingaggio del difensore del Santos Gustavo Cipriano, seguito dal d.s. Tare già nella scorsa estate. Il 18enne brasiliano - scrive La Gazzetta dello Sport - arriverà in prestito con riscatto sul milione di euro e una percentuale del 15% sulla successiva rivendita al Santos. All’inizio, farà parte della Primavera. Per la difesa resta viva la pista per l’austriaco Hinteregger dell’Augusta se Bastos andrà via.