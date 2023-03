Lazio, cori antisemiti degli ultras: la Curva Nord rischia la chiusura dopo la sosta

vedi letture

L'indagine del procuratore della Figc Chiné in merito ai cori antisemiti cantati da un centinaio di tifosi della Lazio al Maradona lo scorso 3 marzo, non si chiuderà prima del derby e dunque in quell'occasione non ci saranno chiusure o restrizioni per i tifosi laziali. Il rischio per i biancocelesti è che però tali decisioni possano colpire lo stadio Olimpico subito dopo la sosta, con la concreta possibilità che la Curva Nord venga chiusa subito dopo lo stop per le Nazionali. A riportarlo è Il Messaggero.