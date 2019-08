Lazio, Durmisi e Wallace non si allenano: sono fuori dai piani di Inzaghi

Fonte: Riccardo Caponetti

© foto di Federico Gaetano

Lazio in campo per preparare il derby con la Roma, in programma domenica 1° settembre alle ore 18.00: l'unico assente per problemi fisici è Jordan Lukaku, a causa di un problema al ginocchio. Assenti, per il terzo giorno di fila, Wallace e Durmisi: i due giocatori sono fuori dai pieni della società, con la Lazio che cercherà di piazzarli nelle ultime ore di mercato.