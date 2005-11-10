Lazio, Fabiani: "Belahyane farà parlare di sé. Mandas? Anno scorso ho sbagliato io"

Chi sta disputando un campionato di livello altissimo è senza dubbio Reda Belahyane, che la Lazio prese a gennaio 2025 per 0 euro più 9,5 milioni di euro di bonus. Di lui ha parlato Angelo Fabiani, ds dei biancocelesti, nell'intervista rilasciata a Lazio Style Channel: "Lo conoscevamo, lo abbiamo seguito e osservato molto prima ancora di prenderlo e sapevamo che è quel tipo di giocatore che si definisce un prestativo. Porta a casa sempre la prestazione, non sarà mai un 7 o un 8, ma non sarà mai nemmeno un 5. Sembra leggerino e debole, ma ha una capacità di interdizione e di azione... Poi sa sempre cosa fare con il pallone, ha una visione di gioco innata e grandi margini di miglioramento. Con Gattuso sta trovando un equilibrio inaspettato, farà parlare di sé, è un 2004".

Quanto è costato Mandas? Anche lui sta facendo benissimo.

"Alla gente interessa poco il prezzo, non è corretto neanche fare cifre. Lui è nato già cresciuto, lo scorso anno ho fatto l'errore di mandarlo all'estero su richiesta del ragazzo e dei procuratori, ma non ha mai giocato e ha avuto bisogno di un po' di tempo per riprendere quella sicurezza fin da quando lo seguivamo in Grecia. Nulla di nuovo sotto al sole".

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