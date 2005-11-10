Lazio, Fabiani: "Facile parlare di Dele-Bashiru e Taylor, soffermiamoci su Floriani"

"L'avvio di campionato è stato buono, importante, ma non significa niente, la strada è molto lunga, di insidie ce ne saranno tante, anzi tantissime". Angelo Fabiani avvisa la Lazio e da direttore sportivo delinea quella che è la linea da seguire nel corso dell'intervista a Lazio Style Channel: "I ragazzi e il mister si godono questo bel momento, ma invito un po' tutti alla moderazione, conta quello che faremo domani e sabato avremo un match difficilissimo, forse il più complicato tra tutti quelli che abbiamo giocato. Sembra un paradosso".

Avete 10 marcatori diversi, solo l'Inter ha fatto lo stesso in Serie A.

"È tutto il complesso che si muove bene. Mi piace sottolineare la spigliatezza di Floriani Mussolini perché parlare di Dele-Bashiru, Belahyane, Taylor e gli altri è fin troppo facile. Bisognerebbe soffermarci su questo ragazzo che ci sta dando soddisfazioni e se le sta togliendo, vederlo giocare a Torino come un veterano è qualcosa di straordinariamente importante per la società e per il futuro del ragazzo".

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