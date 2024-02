Lazio, Fabiani: "Inutile comprare tanto per comprare. Il mercato non deve diventare una moda"

vedi letture

Angelo Fabiani, direttore sportivo della Lazio, ha parlato ai microfoni di DAZN prima della sfida contro l'Atalanta: "Abbiamo usato il metodo della coerenza che a inizio stagione ci diceva di non smantellare la squadra, è andato via solo Milinkovic-Savic, sono arrivati 5/6 giocatori per rinforzare la rosa anche da un punto di vista numerico. Abbiamo sempre detto che laddove ci fosse stato qualcosa da valutare lo avremmo fatto, ma per il futuro, questo non si è verificato. Era inutile andare sul mercato e prendere tanto per prendere. Il mercato non deve diventare una moda, semmai una necessità. Quello di gennaio è il mercato di riparazione e noi dovevamo riparare ben poco".

Le formazioni ufficiali di Atalanta-Lazio

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Holm, Ederson, De Roon, Ruggeri; Pasalic; Miranchuk, De Ketelaere.

A disposizione: Musso, Rossi, Toloi, Muriel, Tourè, Bakker, Hateboer, Bonfanti, Mendicino, Zappacosta, Scamacca. Allenatore: Gian Piero Gasperini

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Isaksen, Castellanos, Felipe Anderson.

A disposizione: Sepe, Mandas, Pellegrini, Casale, Kamenovic, Hysaj, Vecino, Kamada, Pedro, Immobile, Fernandes. Allenatore: Maurizio Sarri