Fabiani: "Dopo Frattesi serve qualcosa in attacco, ci riusciremo. Tante richieste per i nostri"

A margine di Lazio-Mantova, il direttore sportivo biancoceleste Angelo Fabiani ha parlato ai microfoni di Mediaset, facendo il punto sul mercato e sulle ambizioni della squadra. "Si riparte con l'intenzione di fare bene, abbiamo rinnovato qualcosa, siamo partiti con Gattuso, ripartiamo con grande ottimismo", ha esordito. Sulla campagna acquisti: "Arrivato Frattesi, c'è qualcosa da fare anche in attacco, da qui alla fine riusciremo a fare tutto". Fabiani ha poi elogiato il tecnico: "L'abbiamo trovato motivato, infatti il suo soprannome è Ringhio, ha portato grande entusiasmo e professionalità".

Infine, ha chiarito la strategia di mercato: "Non nascondo che ci sono tante richieste per alcuni dei nostri, ma su alcuni c'è un veto a prescindere. Altri, invece, potrebbero rappresentare un'uscita. Frattesi lo abbiamo fatto al di là delle uscite".