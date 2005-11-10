Lazio, Gattuso: "Gudmundsson tornerà a correre tra 10 giorni, Rovella e Marusic ok tra 4-5"

A fare il punto sugli infortunati in casa Lazio ci ha pensato Gennaro Gattuso, che in conferenza stampa ha spiegato perché ancora certi elementi sono ai box: "Non mi piace che un calciatore mi guarda con gli occhi storti perché abbiamo spinto e accelerato e ha avuto una ricaduta, mi è successo e dipende dalle lesioni che un giocatore ha avuto. Sappiamo e conosciamo bene i tipi di allenamento che stiamo facendo, devono essere pronti ed è inutile far venire uno in campo e poi dopo due giorni ci piangiamo addosso. Per essere pronti servono un certo tipo di accelerazioni, quando uno è pronto per fare queste cose sono pronti a entrare in gruppo. Stanno lavorando, oggi hanno fatto entrambi un grande allenamento e hanno bisogno di fare un certo tipo di allenamenti. Hanno avuto infortuni importanti, se ci sarà una ricaduta dopo stiamo lì e ci facciamo del male. Per questo bisogna gestire".

Quali sono i tempi di recupero per Marusic, Rovella e Gudmundsson?

"Per Albert speriamo di rivederlo correre senza dolore tra 10 giorni, speriamo prima di Napoli di averlo a disposizione. Rovella e Marusic senza problemi tra 4-5 giorni faranno dei parziali con noi, quindi saranno a disposizione".

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