Lazio, Gattuso: "Qualcuno lassù ci ha voluto bene. La luce deve essere accesa da ieri"

Gennaro Gattuso, tecnico della Lazio, ha spiegato in conferenza stampa quelli che sono i segreti dei biancocelesti alla vigilia del match contro il Parma: "È semplice, noi abbiamo solo una strada che è quella della mentalità e della voglia, arrivare prima sul pallone e andare forte. L'errore lo contempliamo perché fa parte del gioco, poi ho giocato tante partite da allenatore e da giocatore. L'errore più grande è sottovalutare, non si può sottovalutare nessuno".

Il Parma però è comunque penultimo.

"Sul 2-0 col Torino il Parma ha costruito 7-8 palle gol, quante ne stiamo vedendo di partite così? Noi in sette partite abbiamo toccato tante volte con mano questa situazione e ci è andata bene. Noi dobbiamo ringraziare perché qualcuno lassù ci ha voluto bene, col Monza e il Milan abbiamo rischiato. Poi non è che si dice una cosa e poi c'è l'interruttore per accendere la luce, la luce deve essere accesa già da ieri altrimenti è troppo tardi. Noi dobbiamo solo pensare a noi stessi, ciò che dicono gli altri nel bene e nel male non ci possiamo fare nulla. Noi dobbiamo preparare bene le situazioni e questa dovrà essere la nostra bravura".

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