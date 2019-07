Nelle scorse ore la Lazio ha ufficializzato l'ingaggio di Bobby Adekanye, attaccante classe '99, a costo zero dal Liverpool. Un affare formalizzato con il deposito del contratto in Lega dopo l'apertura ufficiale del mercato. La società inglese, però, dal canto suo non ha apprezzato le modalità adottate dai bianco-celesti, tanto da essersi rivolta alla FIFA per una potenziale violazione di una norma che prevede l'impossibilità per gli Under-23 di negoziare con club stranieri a sei mesi dalla scadenza. Ciò che contesta il Liverpool è dunque che il contratto con la Lazio sia stato firmato prima che il suo rilascio fosse confermato. Ora si attendono ulteriori evoluzioni. Lo riferisce il London Evening Standard.