© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Continua la scalata di Ciro Immobile alla vetta dei bomber all-time della Lazio. I due gol di ieri contro l'Udinese lo hanno portato a quota 105, ma soprattutto al quinto posto assoluto agganciando Tommaso Rocchi. Adesso nel mirino dell'attaccante campano c'è un'altra leggenda biancoceleste: Bruno Giordano a quota 108.

Per il podio occorrerà invece attendere ancora un po'. Giorgio Chinaglia è a quota 122 reti, Giuseppe Signori a 17 e il mito Silvio Piola a 159. La distanza, dunque, è ancora importante ma non certamente impossibile. Non per questo Ciro Immobile.