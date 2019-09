Lazio, Inzaghi: "C'è rammarico. Di Immobile il discorso pre gara"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Simone Inzaghi a Sky Sport dopo Inter-Lazio (1-0):

C'è rimpianto per i gol sbagliati?

"Sicuramente. Primo tempo penso che abbiamo fatto molto bene, l'unico neo è stato non aver fatto gol: non ricordo parate di Strakosha. Abbiamo trovato Handanovic che ha fatto cose strepitose. Ho detto ai ragazzi di continuare così, di credere in quello che stiamo facendo. Venire qui, con l'Inter capolista, e tenere per tanto tempo il gioco in mano è da grande squadra. Dobbiamo fare il salto e fare più gol. Poi nel finale abbiamo perso lucidità, ma dobbiamo ripartire da qui. Abbiamo giocato con grande personalità, stiamo parlando dell'Inter, che per la prima volta in stagione non avrebbe dovuto vincere".

Ti aspettavi qualcosa di più da chi è entrato?

"Penso che abbiano fatto tutti una grande partita. Non sono entrati nel momento migliore. Ho tolto Luis Alberto e Milinkovic perché erano calati".

Sei partito con Immobile in panchina...

"Era un piano tattico, non riguardava la sua reazione di domenica. Era il primo a incitare, ha fatto lui il discorso pre gara quando ci siamo riuniti. È un grande trascinatore e lo sarà per tutta la stagione. Avrei lasciato Caicedo in campo ma aveva un indolenzimento già alla fine del primo tempo".