Milan, ecco la "casa" per la seconda squadra: accordo con la Solbiatese per lo stadio

Il Milan continua a lavorare per la propria seconda squadra, che dall'anno prossimo dovrebbe competere nel campionato di Serie C. La disponibilità è legata alla dinamica dei ripescaggi, ma è praticamente certo che un posto ci sarà e i rossoneri sono secondi solo dietro all'Inter - al momento non interessata soprattutto per questioni legate ai campi di allenamento - nella graduatoria federale.

Secondo quanto riferito da Calcio & Finanza, il Milan avrebbe anche trovato una "casa" per la propria Under 23, che con ottime probabilità sarà allenata da Daniele Bonera, oggi componente dello staff di Stefano Pioli. Si tratterebbe dello stadio “Felice Chinetti” di Solbiate Arno, in provincia di Varese, dove gioca la Solbiatese, club che milita nel campionato di Eccellenza.

Il Milan avrebbe raggiunto un accordo con la stessa Solbiatese, sulla base di oltre 700mila euro, come investimento per il “restyling” della struttura, fondamentale per metterlo a norma per le gare di Serie C.

I lavori riguarderanno diverse parti dello stadio, dal rifacimento completo del campo alle panchine, passando per i seggiolini dell’impianto.