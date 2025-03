Live TMW Lazio, Marusic: "Siamo tutti arrabbiati, serve più cattiveria per vincere"

vedi letture

Diretta scritta su TUTTOmercatoWEB.com. Premi F5 per aggiornare!

22.55 - Dopo il pareggio di questa sera contro il Torino per 1-1 il terzino della Lazio Adam prenderà la parola dalla sala stampa dello Stadio Olimpico. Segui la diretta testuale su TUTTOmercatoWEB

23.33 - È iniziata la conferenza stampa di Adam Marusic

Perché la rabbia del postpartita non si riesce a vedere anche in campo?

"Abbiamo giocato una buona partita dall'inizio, tutti avevamo voglia di vincere a tutti i costi ma non ci siamo riusciti. Siamo tutti arrabbiati, dobbiamo capire dove abbiamo sbagliato ed essere più cattivi e lucidi in questi finali di partita. Adesso però dobbiamo essere positivi".

Le altre squadre adesso conoscono la Lazio?

"Purtroppo in questo periodo non siamo riusciti a costruire tante occasioni da gol, anche l'assenza di Taty per noi è importante. Dobbiamo essere positivi e lavorare con entusiasmo, nel calcio ci sono periodi positivi e negativi. In questo periodo facciamo fatica, ma dispiace per il risultato ma dobbiamo andare avanti".

Questa Lazio è troppo umorale? I risultati delle altre vi stanno scoraggiando?

"Forse i nuovi stanno soffrendo un po' questo, io non guardo le altre squadre e guardo solo al nostro. Dobbiamo pensare a ogni singola partita, anche dopo il primo gol serve più cattiveria per chiudere questa partita perché il Torino ti può fare male in qualsiasi momento. Per noi era una partita fondamentale e ci voleva più cattiveria".

23.37 - È terminata la conferenza stampa di Adam Marusic