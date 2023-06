Lazio, Milik dice no a Sarri: il tecnico vorrebbe Simeone ma Lotito ha un piano più economico

Alla fine Arkadiusz Milik ha detto no. L’attaccante della Juventus ha deciso di rimanere in bianconero anche la prossima stagione. Come riporta l’edizione romana del Corriere della Sera, il polacco ha declinato l’offerta di Maurizio Sarri che ha contattato telefonicamente il giocatore. Le volontà sono state chiare con la Lazio che dovrà necessariamente cercare un altro attaccante.

Le altre mosse

L'alternativa al numero 14 bianconero è Giovanni Simeone. Come si legge sul quotidiano, il tecnico biancoceleste ha individuato nel Cholito il profilo giusto da affiancare a Ciro Immobile. Il prezzo da pagare però è alto. Per arrivare alla punta argentina servirebbero almeno 18 milioni di euro, motivo per cui Lotito preferirebbe un giocatore più abbordabile come Marcos Leonardo, il cui prezzo è sì più alto (servono 20 milioni) ma ha uno stipendio inferiore.