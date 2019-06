Lazio, non solo mercato: a breve i rinnovi di Luis Alberto e Cataldi

Non solo acquisti e cessioni, in casa Lazio si continua a lavorare anche ai rinnovi di contratto. Come riporta Il Messaggero, i prossimi a firmare un nuovo accordo coi biancocelesti dovrebbero essere infatti Luis Alberto e Danilo Cataldi. Per il primo è pronto l'adeguamento contrattuale promesso nelle scorse settimane da 2,5 milioni più bonus a stagione, mentre col secondo c'è già un'intesa per un contratto da 1,2 milioni più bonus per altri quattro anni.