Lazio, quale futuro per Luis Alberto? Dalla Francia: l'OM ci pensa seriamente per l'estate

Futuro sempre più incerto per Luis Alberto alla Lazio. Lo spagnolo nelle scorse ore ha parlato chiaramente: "Per me sono state settimane difficili, con tutto quello che è successo. Progetto? Non so, ma so che questa è l’ultima mia stagione qui, io non ne farò più parte. Non voglio prendere più un euro dalla Lazio, ho già chiesto la rescissione del contratto. I prossimi quattro anni li lascio ad altri. Giusto così, farmi da parte da questo club mi ha dato tanto. È arrivato il momento di farmi da parte e lasciare i miei stipendi ad altri".

Pronta la risposta della società biancoceleste, epr bocca del presidente Claudio Lotito: "Probabilmente vuole andare via gratis. E invece no, ha un contratto di quattro anni, è un tesserato. Porti lui la squadra che lo vuole lui ha preteso un rinnovo l'estate scorsa, è il secondo giocatore più pagato della Lazio, il contratto viene sottoscritto ob torto collo, lui chiede altro, non si presenta al ritiro, come ricorderete tutti. E ora se ne esce con questa cosa, all'improvviso e senza dir nulla alla società. Se vuole andare via deve trovare la squadra che se lo compri. Lasciarlo andare a parametro zero da una società quotata significa depauperare il patrimonio e io mica sono matto, gli azionisti mi ammazzerebbero e avrebbero ragione".

Ora secondo il portale francese coeurmarseillais.fr l'Olympique Marsiglia avrebbe iniziato a fiutare l'affare, col presidente Longoria che già in passato aveva sondato le piste che portavano al fantasista. Resta da capire quale sarà il valore del cartellino che pretenderà la Lazio che, come spiegato dal presidente, non intende fare sconti nonostante una rottura oramai evidente.