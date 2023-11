Lazio, Provedel: "Quando hai la supremazia devi capitalizzare. Ora Feyenoord e derby"

Dopo la sconfitta contro il Bologna, il portiere della Lazio Ivan Provedel ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Siamo partiti molto bene, l'approccio è stato giusto e non abbiamo concesso nulla. L'unico tiro che hanno fatto è stato il gol. Per la squadra che siamo e che vogliamo diventare non è concepibile subire un gol del genere nonostante ci siano da dare i meriti a loro. Abbiamo preso gol da calcio d'inizio sostanzialmente".

Nel primo tempo giocato bene ma solo un'occasione e mezza.

"Questo è il calcio. Quando hai il dominio, tieni la palla e giochi nella metà campo la devi sbloccare. Potevamo fare qualcosa di più, essere più cinici. Eravamo a casa di una squadra forte, in salute e che gioca bene. Se giochi in questo modo, se tieni la palla in questo modo devi fare qualcosa di più. Su questo dobbiamo lavorare perchè non puoi fare 90 minuti di supremazia. Quando ce l'hai devi capitalizzare".

Feyenoord e derby.

"Io sono convinto che il calendario morbido al giorno d'oggi non ci sia. Uno può pensare che il Bologna non sia una squadra di livello come Feyenoord o Roma e poi il campo e la classifica dicono altro. Noi non pensiamo a questo. Per noi ogni partita è importante quasi fondamentale perchè noi vogliamo arrivare in campionato in modo tale da rigiocare in Champions anche l'anno prossimo. Contro la Roma sono partite dove bisogna far punti perchè se non fai punti non arrivi nelle prime posizioni. In Champions siamo in gioco e faremo il nostro meglio. Il riscatto è un riscatto da risultati. Come spirito stiamo crescendo. Dobbiamo lavorare ed essere belli tosti".