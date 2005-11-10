Lazio, Provstgaard: "Felicissimo per gol. Primo posto? Restiamo umili"

Oliver Provstgaard, difensore della Lazio, ha parlato al termine della sfida contro la Juventus. TuttoMercatoWeb.com ha ripreso le parole del difensore bianconceleste.

Vi siete resi conto di come avete giocato?

"È difficile da gara perché abbiamo vinto 0-3 e questo è tanta roba per noi. Siamo davvero felici".

Come state vivendo il primo posto in classifica? Come avete preparato la partita?

"È sempre complicato giocare qui ma complimenti anche allo staff perché abbiamo preparato la partita bene . Oggi abbiamo pressato con coraggio la Juve. Abbiamo visto la classifica ma dobbiamo restare umili perché può cambiare tutto in un attimo".

Le emozioni del gol?

"Mi mancava tantissimo il gol con la maglia della Lazio. Sono contento di averlo segnato qui e soprattutto sono felice per la mia famiglia".

Sulla fase difensiva?

"Abbiamo coraggio di giocare con la difesa alta. Questo è merito di Gattuso e così possiamo creare tante occasioni".