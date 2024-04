Lazio, rifinitura in vista della Juventus: diversi i cambi nelle idee di Tudor

Seduta di rifinitura nel giorno di Pasquetta per la Lazio di Igor Tudor in vista della nuova sfida contro la Juventus. Dopo il successo in campionato, l'obiettivo è puntato sull'andata delle semifinali di Coppa Italia in programma domani sera.

Dopo il match di Serie A, il tecnico croato sembra intenzionato a cambiare diversi uomini per ridare freschezza al suo undici titolare. In difesa davanti a Mandas potrebbe così trovare spazio il rientrante Patric al posto di uno fra Casale e Gila, con Romagnoli confermato. Nel mezzo chance dal primo per Guendouzi e Vecino al posto di Cataldi e Kamada, mentre davanti Ciro Immobile sembra in vantaggio su Castellanos, con Zaccagni e Felipe Anderson confermati ed il rientro di Luis Alberto a supporto della manovra. Questo il punto de Lalaziosiamonoi.