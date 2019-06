Lazio, rispunta la pista Hinteregger: concorrenza al Crystal Palace

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, per la Lazio rispunta la pista che porta a Martin Hinteregger, 27enne difensore austriaco. Il giocatore è in forza all’Augusta dopo essere rientrato dal prestito all’Eintracht Francoforte. Il Crystal Palace lo ha richiesto per 15 milioni, ma il giocatore cerca un’altra soluzione, magari in Italia. Potrebbe essere la soluzione per sostituire Stefan Radu.