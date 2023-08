Lazio, Sarri: "Mi girano i cog***ni, domani andiamo a giocare con gente sul mercato"

Nel corso della conferenza di vigilia dell'esordio in campionato della Lazio, il tecnico dei biancocelesti Maurizio Sarri ha parlato del mercato della Lazio: “Già è uno scandalo che il mercato sia aperto con il campionato che comincia. Ora non mi metto a parlare di mercato a 24 ore da una partita. Non abbiamo fatto una legge per evitare che il calcio in Italia sia in mano ai mercanti. Con il calciomercato aperto 10 giorni i procuratori conterebbero sempre meno", spiega Sarri.

Il tecnico poi prosegue. "Già mi girano i coglion* che andiamo a giocare domani con dei giocatori ancora sul mercato. E poi il 75% delle notizie che avete scritto su di me riguardanti il mercato sono state bufale. Per fortuna il calcio non è una cosa seria. Se nelle cose serie il livello d’informazione è lo stesso, sono preoccupato. Non voglio parlare di mercato, chiamate Lotito e Fabiani per parlarne. Altrimenti mi alzo e vado via”.

