Tra i due litiganti il terzo gode: niente Napoli o Parma, Zeballos va al Monza

L'esterno offensivo si trasferirà in Brianza per 4,5 milioni di euro più il 45% sulla futura rivendita. Affare anche per il Boca Juniors.

Tra i due litiganti, il terzo gode. Il Napoli aveva bloccato Exequiel Zeballos da tempo, il Parma aveva provato a inserirsi, ma alla fine a spuntarla è... il Monza. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il club brianzolo ha trovato l'accordo con il Boca Juniors, con cui il calciatore aveva un contratto fino al 31 dicembre 2026, dopodiché sarebbe stato svincolato e libero di trasferirsi a parametro zero.

Tutti i dettagli

L'operazione si concluderà a titolo definitivo con un esborso da parte del Monza di 4,5 milioni di euro. Gli argentini manterranno anche il 45% sulla futura rivendita, per un affare che in prospettiva potrebbe garantirgli dunque molto di più. Tutto dipenderà dal rendimento dell'esterno offensivo, che dovrà adattarsi al calcio di Ivan Juric, che prevede una marcatura a tutto campo sui riferimenti.