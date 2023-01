Lazio, Sarri sulla corsa Scudetto: "Napoli difficilmente raggiungibile se continua così..."

Il tecnico della Lazio Maurizio Sarri in conferenza stampa ha parlato anche della Lotta Scudetto dopo il largo successo di ieri del Napoli sulla Juventus: "Penso a mettere in ordine la mia situazione. Il Napoli ha questo vantaggio, se continua a giocare così lo vedo difficilmente raggiungibile, ma nel calcio ho visto di tutto. Spalletti ha detto che a Napoli si ricordano di me? Se arriva all’obiettivo si ricorderanno più di lui in futuro".