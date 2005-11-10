La Lazio si gode Provstgaard: ieri il primo gol biancoceleste, nel 2021 vinceva la (e)Champions

E se vi dicessimo che Oliver Provstgaard ha vinto la (e)Champions League? Non la competizione europea più prestigiosa, ma la sua versione virtuale. Uno dei migliori in campo in Juve-Lazio 0-3, quando correva l'anno 2021, si impose infatti sul tetto europeo delle console col nickname di "OliverPN". All'epoca 18enne, il difensore aveva appena esordito nella prima squadra del Velje, città danese situata nella regione della Danimarca meridionale e capoluogo del comune omonimo, che ha lasciato ufficialmente il 3 febbraio 2025 proprio per vestire la maglia biancoceleste.

70.000 euro di premio per aver battuto in finale un italiano

Superando in finale l'italiano "Er_Caccia 98", il classe 2003 Provstgaard si assicurò un premio in denaro da quasi 70.000 euro. Una curiosità che oggi fa sorridere, e che lo rende sicuramente ancora più simpatico ai tifosi biancocelesti.

Il rendimento stagionale di Provstgaard con la Lazio

Tra le sorprese della nuova Lazio di Gattuso, il difensore danese in questa stagione ha collezionato finora 8 presenze, segnando un gol. I minuti da lui giocati sono 690. "Una giornata che sicuramente non dimenticherà, sblocca il match con il suo primo gol con la maglia della Lazio. Svetta su Bremer, non l'ultimo arrivato. Sempre attento dietro, è ormai un titolare di Gattuso", è la motivazione del 7 in pagella che gli abbiamo assegnato ieri sera su TMW.