Lazio, Taylor: "Siamo in un buon momento e siamo fiduciosi, bello giocarsi dei trofei"
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Il centrocampista della Lazio Kenneth Taylor ha parlato ai microfoni di Mediaset, prima della semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l’Atalanta.
Partita davvero importante?
"Sì, giocare per dei trofei è la cosa migliore del calcio".
Lazio in crescita.
"Siamo in un buon momento e siamo fiduciosi. Spero che continueremo così e oggi faremo del nostro meglio".
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