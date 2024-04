TMW Lazio, ultime dalla rifinitura pre derby: Rovella e Pellegrini saranno convocati

vedi letture

Ultime da Formello per quanto riguarda la Lazio di Igor Tudor che dopo le due sfide alla Juventus, in campionato e in Coppa Italia, è pronta a sfidare la Roma nel derby della Capitale. Il centro sportivo biancoceleste è stato blindato per l'occasione, con la squadra che ha lavorato nella rifinitura in vista del match di domani.

Prove tattiche sul campo che hanno confermato le attese assenze di Provedel, Lazzari e Zaccagni, mentre le buone notizie riguardano la presenza integralmente in gruppo di Luca Pellegrini e Nicolò Rovella. Entrambi presenti alla rifinitura, entrambi convocati per il big match di domani.