Ufficiale Modena, 'promozione' per Catellani. È lui il nuovo Direttore Sportivo gialloblù

È con il comunicato ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, che, dopo l'esonero di Davide Vaira, il Modena "comunica che Andrea Catellani, 35 anni, è il nuovo responsabile della direzione sportiva. Diplomatosi come Ds nel 2017, al Centro Tecnico Federale di Coverciano, con il massimo dei voti, in questi anni si è affermato in Italia risultando tra i più stimati dirigenti a livello giovanile".

Inizia quindi un nuovo ciclo. E il presidente gialloblù Carlo Rivetti insieme a tutta la famiglia del Modena F.C., con fiducia e stima, augura buon lavoro ad Andrea: “La nostra prima scelta. Il perfetto connubio tra il continuo processo di crescita ed investimenti, che la Società sta portando avanti, e l’opportunità di attrarre nuovi giovani talenti”.

“Ringrazio la famiglia Rivetti e il club – sottolinea Catellani ai canali ufficiali della società -: sin dal primo giorno del mio ritorno a Modena ho sentito la fiducia e l’affetto dall’ambiente tutto. Non vedo l’ora di ricambiare, col lavoro, in questo nuovo incarico”.

Ricordiamo che Catellani, come da nota, "il 1° luglio 2023, dopo le stagioni in campo da attaccante, è ritornato a indossare la maglia come responsabile del Settore Giovanile. Ora il terzo capitolo del suo percorso gialloblù: è il quarto ex calciatore, nella storia del Modena, ad assumere la principale carica tecnica".