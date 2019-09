Le aperture croate - Dinamo spaventa la Dea: "In campo per vincere"

Trentamila tifosi attesi e non certo un ambiente che ricorda la prima della Scala. Sarà clima infuocato a Zagabria per il primo ballo dell'Atalanta in Champions League. Ad accoglierla in Croazia anche la stampa locale.

Sportske Novosti - "Gli italiani sono favoriti ma giocheremo per vincere". E' il claim dei protagonisti della Dinamo in conferenza stampa, col tecnico Bjelica che carica i suoi alla stregua del bomber Petkovic.

Vecernji List - Parla la stella spagnola della Dinamo, Dani Olmo che dice "occhio adesso all'Atalanta, avversaria complicata ma andiamo in campo per vincere".