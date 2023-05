Le pagelle del Basilea - Hitz tiene a galla i suoi fino alla fine, molti sotto la sufficienza

Risultato finale: Basilea-Fiorentina 1-3 dts

Hitz 7 - Tra i pochissimi che si salvano nel Basilea. Può fare poco sul gol di Nico Gonzalez, in una prima parte di gara con due ottimi interventi su Bonaventura. Tiene a galla i suoi all'inizio dei supplementari, con un doppio miracolo su Jovic e poi su Nico Gonzalez. Nel finale, alza bandiera bianca sull'1-3 di Barak.

Lang 5,5 - Concede poco o nulla a Cabral ma, soprattutto a partire dal secondo tempo, soffre la crescente pressione della Fiorentina.

Adams 5,5 - Gara non abbastanza solida per lui, con più sofferenza verso la fine del primo tempo e ancora di più da dopo l'intervallo in poi.

Pelmard 6 - Dopo un buon primo tempo, emerge ancora di più nella ripresa per una serie di ottime chiusure e per la punizione che porta al gol di Amdouni.

Ndoye 5,5 - Il migliore dei suoi nel primo tempo, per come imperversa sulla corsia di destra e per aver cerato l'unica occasione dei suoi con un tiro da fuori area. Cala vistosamente dal secondo tempo in poi, nel duello con uno scatenato Biraghi.

Diouf 5 - Della mediana del Basilea è l'elemento che prova maggiormente a dare geometrie alla manovra, ma senza grosso successo. Non emerge come altre volte.

Xhaka 6 - Funge da diga davanti alla difesa, facendosi notare più nel fermare le avanzate viola che in fase d'impostazione. Dall'88' Frei 6 - Dà freschezza alla mediana, in una parte finale di gara che però non porta il Basilea ai rigori.

Burger 6 - Grande sostanza da parte del centrocampista, che contribuisce a creare densità nella sua area e talvolta ringhia sui portatori di palla avversari. Dal 106' Males sv.

Calafiori 5 - A differenza di Ndoye, spinge poco dalla sua parte. Soffre anche la crescente intraprendenza di Dodò e, sul gol dello 0-1, non fa nulla per ostacolare Nico Gonzalez.

Amdouni 6 - L'uomo decisivo della gara d'andata viene servito poco dai compagni, avendo vita dura contro i centrali avversari. Letale però nell'unica palla a disposizione nella ripresa, che trasforma nel momentaneo 1-1.

Augustin 5 - Gara opaca per lui, in fase conclusiva così come di rifinitura. Si muove molto, ma senza risultare efficace. Dall'81' Zeqiri 5 - Il suo ingresso in campo non aumenta il peso offensivo della squadra, come sperava il mister Vogel.

Heiko Vogel 5 - Prestazione insufficiente, in una gara giocata per andare prima ai supplementari e poi ai rigori e mai per provare a vincere bissando la vittoria dell'andata. Eliminazione meritata.