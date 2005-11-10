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Malouda jr. lascia l'Azerbaigian e approda in Svizzera: ha firmato con il Basilea

Malouda jr. lascia l'Azerbaigian e approda in Svizzera: ha firmato con il Basilea TUTTOmercatoWEB
© foto di Federico De Luca 2023
Michele Pavese
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Michele Pavese
Oggi alle 11:06Calcio estero

Il Basilea ha ufficializzato l'arrivo di Aaron Malouda, esterno offensivo classe 2005 proveniente dal Sabah, club campione d'Azerbaigian. Il giovane talento francese ha firmato un contratto di quattro anni, valido fino all'estate del 2030, e vestirà la maglia numero 17 del club svizzero. Malouda, figlio dell'ex nazionale francese Florent, vanta un percorso importante nei settori giovanili transalpini. Dopo le esperienze nelle academy di Olympique Lione, Rennes e Lilla, ha fatto il suo esordio in Ligue 1 nel 2023 proprio con i Dogues.

Successivamente ha vissuto un'esperienza in prestito al Nîmes, prima di trasferirsi nel settembre scorso al Sabah, in Azerbaigian. Con il club di Masazir è stato protagonista di una stagione storica, contribuendo alla conquista del primo titolo nazionale nella storia della società. Numeri importanti per l'esterno offensivo francese, autore di 9 gol e 4 assist in 24 partite, oltre al successo in Coppa nazionale, competizione già vinta dal Sabah nella stagione precedente. Anche nell'attuale campagna europea Malouda ha lasciato il segno, fornendo un assist nel ritorno del turno preliminare di Champions League contro i gallesi del The New Saints.

Soddisfatto il nuovo acquisto: "Conosco il Basilea come un club storico e ambizioso, con una tifoseria numerosa e appassionata. Gli obiettivi della società coincidono con i miei. Ho avuto ottimi colloqui con l'allenatore e con la dirigenza sportiva: mi hanno presentato un progetto chiaro e ho percepito fin da subito quanto volessero portarmi qui. Questo mi ha convinto e non vedo l'ora di scendere in campo con questa maglia".

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