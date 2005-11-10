Ufficiale Un altro Salah ha cambiato squadra: Ibrahim, ex Rennes, torna in Belgio in prestito

L'Anversa ha ufficializzato l'arrivo di Ibrahim Salah. L'attaccante marocchino-belga, 24 anni, approda al Bosuil in prestito dal Basilea con diritto di riscatto, pronto a iniziare una nuova avventura nel campionato belga. Cresciuto calcisticamente in Belgio, Salah ha debuttato tra i professionisti con la maglia del Gent, mettendosi subito in evidenza prima di trasferirsi in Francia, dove ha vestito le maglie di Rennes e Brest. Proprio con il club bretone ha avuto l'opportunità di confrontarsi anche sul palcoscenico della Champions League, arricchendo il proprio bagaglio di esperienza internazionale.

Nel corso della sua carriera il classe 2002 ha collezionato 129 presenze ufficiali, realizzando 21 reti e dimostrando di poter ricoprire più ruoli nel reparto offensivo grazie alla sua velocità, tecnica e capacità di saltare l'uomo. Con il trasferimento all'Anversa, Salah punta ora a ritrovare continuità e rilanciare la propria carriera, mettendo le sue qualità al servizio della formazione belga nella nuova stagione.