Le pagelle del Bologna - Sorpresa Svanberg. Cuore Palacio, Krejci-gol

Bologna-Lazio 2-2 (21' Krejčí, 23' e 40' Immobile, 31' Palacio)

Skorupski 6 - Si lascia colpevolmente sorprendere sul suo palo dal gol dell’1-1 di Immobile, poi può davvero poco sul secondo pareggio biancoceleste. Ottiene la sufficienza perché nel finale chiude provvidenzialmente la strada a Correa dopo un rimpallo fortunoso che aveva messo l’argentino dinanzi alla porta.

Tomiyasu 6 - Grande spinta sulla fascia destra, dove strappa gli applausi del pubblico di casa con più di una giocata ad effetto. È già diventato un idolo rossoblù.

Danilo 6,5 - Torna al centro della difesa con grande personalità e chiusure vitali per tenere sempre a galla il Bologna. Troverebbe pure la gioia personale del gol, ma il signor Orsato annulla tutto per posizione irregolare dopo la sua zampata sugli sviluppi di una punizione dalla destra.

Bani 5,5 - Prova a rispondere colpo su colpo alle offensive degli attaccanti biancocelesti, anche se con Immobile nel primo tempo c’è da soffrire.

Krejci 6,5 - Sostituisce l’infortunato Dijks dimostrandosi la prima scelta vincente di mister Mihajlovic a livello di formazione iniziale. Ha il merito di sbloccare la gara con un puntuale colpo di testa su assist di Orsolini e anche quello di non smettere mai di spingere sulla fascia sinistra.

Poli 6 - Buone geometrie e tanti palloni giocati nella zona nevralgica del campo, anche se oggi manca l’invenzione capace di estrarre il coniglio dal cilindro.

Medel 5,5 - Il Pitbull fa il lavoro sporco. Si vede poco, ma spezza più volte la manovra biancoceleste. Fino a “sacrificarsi” con un fallo da ultimo uomo al 70’ per fermare un indiavolato Correa lanciato a rete.

Svanberg 6,5 - Vince il ballottaggio con Dzemaili e ripaga lautamente la scelta di Mihajlovic. È proprio lui, d’altronde, a propiziare il 2-1 di Palacio con un gran tiro dal limite dell’area che si infrange sul palo. Tutto questo, al debutto in Serie A (Dal 72’ Schouten 6 - Buone risposte all’esordio tra le fila rossoblù quando c’è da amministrare il 2-2 e provare a sfruttare i varchi che si aprono metà campo avversaria).

Orsolini 6,5 - Un’altra invenzione, un’altra perla, un altro assist. Il talento classe ‘97 continua il suo percorso di crescita e risulta ancora una volta decisivo. Ubriacante il dribbling che lascia sul posto Lulic prima del perfetto cross per l’1-0 di Krejci, sfiora il gol lui stesso poco prima della sostituzione ad azione invertita (Dall’82’ Skov Olsen s.v.).

Palacio 6,5 - Mihajlovic lo schiera falso nueve al centro dell’attacco, El Trenza risponde con l’ennesima prestazione maiuscola. Bravo a segnare il 2-1 avventandosi come un falco sul tiro di Svanberg ribattuto dal palo, ci mette sempre il cuore e forse anche troppa generosità. Come quando nel finale si fa 40 metri di campo per rincorrere Acerbi, atterrandolo – frustrato - in area e aprendo alla Lazio un’autostrada (non sfruttata da Correa) verso il possibile 3-2

Sansone 5,5 - Il meno brillante del tridente rossoblù. Si accende solo a tratti e non eccelle, anche perché il Bologna attacca più spesso sull’altro versante dell'area con Orsolini (Dall’85’ Santander s.v.).