Le pagelle del Cagliari - Joao meravigliao, Sottil cuore d'oro. Difesa da rivedere

Cagliari - Crotone 4-2

Marcatori: 21’ Messias (Cro), 25’ Lykogiannis (Cag), 35’ Simeone (Cag), 43’ Molina (Cro), 45’ Sottil (Cag), 85’ Joao Pedro (Cag).

Cragno 6 - Può fare davvero pochissimo sui due gol subiti, soprattutto sul secondo. Per il resto della sfida non viene impegnato molto, si fa sempre trovare pronto anche quando c’è da impostare da dietro.

Zappa 6,5 - Fatica un pochino su Reca, soprattutto nel primo tempo. Non si abbatte e prova anche a ripartire, quando capisce di avere spazio inizia a proporsi con maggior continuità. Suo il cross per il 3-2 di Sottil. (Dall’88’ Faragò s.v.).

Walukiewicz 5,5 - Prestazione da rivedere, Simy con la sua fisicità lo mette parecchio in difficoltà. Rimane uno dei giocatori più interessanti, ma deve gestire meglio le partite senza un filo logico come quella di oggi.

Godin 5 - Partecipa alla giornata no delle due difese, commettendo un paio di leggerezze che non rendono giustizia alla sua esperienza. Sul gol di Messias ha un bel po’ di responsabilità.

Lykogiannis 7 - Pereira gli lascia spazio e lui lo sfrutta tutto, buttandosi spesso dietro la linea dei pitagorici. Corre un bel po’ di chilometri, si inventa anche una gran punizione. (Dall’ 81’ Klavan 6 - Gestisce bene le incursioni offensive degli ospiti, fa densità e blocca un paio di azioni pericolose).

Marin 6,5 - La giornata è quella giusta: aggredisce chiunque, recupera palloni e innesca i compagni: tanta continuità nonostante il dispendio fisico.(Dall’88’ Oliva s.v.).

Rog 5,5 - Dopo il rosso di Cigarini abbassa il rendimento come tutta la squadra e inizia a sbagliare qualche pallone di troppo, prendendosi rischi davvero inutili.

Nandez 6,5 - Nessuno vuole ammetterlo, ma ha un fratello gemello. C’è un raddoppio da fare? Lui c’è. Bisogna affondare? Nessun problema. Spunta ovunque, un vero e proprio incubo per il Crotone.

Joao Pedro 7 - È il faro di una squadra che ha un bel potenziale. Dietro la punta si esalta, dall’assist per Simeone in poi fa a fette la difesa ospite: se Di Francesco lo sfrutta bene il brasiliano risponderà sicuramente presente. Ancora qualche ricamo di troppo, ma se i brasiliano non si divertono nemmeno scendono in campo.

Sottil 7,5 - Sacrificio. L’unica parola da utilizzare per una prestazione perfetta: difende, riparte e attacca, si inventa anche un gol da prima punta. Esce stremato, è uno dei migliori in campo. (Dal 74’ Ounas 6 - Un paio di giocate di qualità, ma deve essere più concreto).

Simeone 7 - Il modulo a una punta lo rende maggiormente pericoloso e si vede: quando scappa dietro le linee trova sempre l’uno contro uno con il portiere, situazione in cui sbaglia poco o niente. (Dall’ 81’ Pavoletti 6 - Un paio di colpi di testa pericolosi, si muove bene anche se deve ritrovare la condizione).

Eusebio Di Francesco 6,5 - La sua squadra è ancora un po’ troppo ballerina in difesa, ma il 4-2-3-1 esalta maggiormente le caratteristiche di Joao Pedro. Nulla da segnalare sulla gestione dei cambi.