Le pagelle del Crotone - Marrone, ripresa disastrosa. Reca a due facce, Simy è il migliore

Cordaz 5 - Sul primo gol viene beffato da una leggera deviazione, sugli altri non ha grosse colpe. Costretto a prendere quattro volte la palla col sacco, la giornata non è di certo da incorniciare.

Magallan 5 - Il giudizio è condizionato dalla dormita finale. In tandem con Marrone concede una rete al Sassuolo.

Marrone 4,5 - Comincia bene, con un paio di chiusure interessanti, ma nella ripresa è disastroso. Perde più di un pallone e nel finale regala un gol facile facile a Locatelli.

Golemic 5,5 - Come i compagni di reparto, è colpevole più di una volta sulle trame offensive del Sassuolo, andando in difficoltà specie nell'ultima mezzora.

Pereira 5,5 - Fino al momento in cui causa un calcio di rigore con un tocco di mani è tra i migliori in campo. Vola per tutta la fascia, ha buon ritmo, ma poi sparisce come tutto il Crotone.

Molina 5 - Si vede poco o nulla in campo e per un centrocampista non è mai una cosa buona.

Cigarini 6 - Duello complicato con Locatelli, nel primo tempo lo vince. Colpisce una traversa, ha il predominio del possesso palla e calcia almeno altre due-tre volte.

Vulic 6 - Spirito combattivo e attitudine perfetta nel primo tempo. Poi, reo di una condizione traballante, va in affanno.

Reca 5,5 - Alla prima partita da titolare, dopo pochi giorni di Crotone, ha mostrato potenzialità importanti. Non è ancora in condizione e si vede, ma l'atteggiamento è quello giusto.

Simy 6,5 - E' molto bravo a muoversi alle spalle dei centrali del Sassuolo, mettendoli spesso in apprensione. Gioca per sé e per la squadra, dimostrando di essere un attaccante completo. Glaciale sul calcio di rigore, trova la prima gioia personale della stagione.

Messias 6 - Con la sua velocità mette in difficoltà la difesa avversaria nel primo tempo. Combina bene con Simy, la coppia può funzionare.

Giovanni Stroppa 5,5 - Il suo Crotone gioca e lo fa bene per un'ora abbondante. Quando qualcuno attacca, il resto della squadra lo segue, tant'è che il sodalizio calabrese arriva sempre con diversi uomini nell'area di rigore avversaria. Checché dicano classifica e risultato, Stroppa ha creato una buona manovra corale e lo spirito giusto per affrontare questa Serie A. Manca solo chi la butta dentro, come dichiarato dallo stesso allenatore nel post-partita.