Le pagelle del Genoa - La difesa fa acqua da tutte le parti, attacco non pervenuto

Perin 5,5 - Costretto a raccogliere il pallone dalla rete per tre volte, ma non ha colpe evidenti.

Biraschi 5 - Perde Bremer in occasione del gol del vantaggio del Torino. Nel finale del primo tempo si fa rubare il pallone da Belotti al limite dell'area. Per sua fortuna il Gallo sbaglia il controllo, favorendo il recupero di Perin. (Dal 75' Ghiglione S.V)

Zapata 5 - In difficoltà sulle palle inattive: lascia scappare Bremer sugli sviluppi di un corner, per sua fortuna il centrale non trova la rete.

Goldaniga 5 - Probabilmente questa notte avrà un incubo chiamato Belotti. In difficoltà per tutta la gara, si arrende nel finale quando il Gallo trova un super gol.

Masiello 5 - Di mette tutta la sua esperienza, ma non basta. Qualche errore di troppo e un cartellino giallo preso dopo 23 minuti che di fatto ne ha compromesso la gara.

Falqué 6 - Nel primo tempo l'ex Toro è sicuramente il migliore dei suoi, con un paio di accelerazioni ed alcuni spunti interessanti. Cala vistosamente nella ripresa. (Dal 67' Destro 5,5) - Ha pochissimi palloni giocabili. Ci mette l'impegno, ma è ancora il lontano parente del giovane Destro che segnava con costanza.

Behrami 5 - Perde troppi palloni in mezzo al campo. Ci prova anche dalla distanza, con risultati pessimi.

Schöne 6 - L'ex Ajax prova a dettare i tempi di gioco. Lo fa con la sua qualità, ma predica nel deserto. (Dal 75' Lerager S.V

Barreca 5,5 -Resta troppo basso, Nicola da lui vuole più spinta sulla fascia. (Dal 59' Criscito 5,5 - Prova a mettere in difficoltà i granata con il suo mancino su palla inattiva, con scarsi risultati. )

Pinamonti 5 - Impegna subito Sirigu con un bel diagonale dopo una manciata di minuti, ottima parata del portiere granata. È l'unico squillo della gara.

Sanabria 5 - Si vede pochissimo in attacco, mai nel vivo dell'azione.(Dal 59' Pandev 5 - Non riesce a cambiare l'andamento della gara. Troppo nervoso, il Genoa ha bisogno del miglior Pandev per salvarsi.)

Davide Nicola 5 - Lascia fuori Criscito e Pandev per preservarli in vista della sfida con il Lecce. La difesa va in affanno sulle palle inattive, anche i cambi non portano i risultati sperati.