Le pagelle del Napoli - Milik è un ariete. E poi chi si rivede? Ghoulam e Lozano per lo 0-2

vedi letture

Risultato finale: Hellas Verona-Napoli 0-2

Ospina 6.5 - L'attacco del Verona si affaccia spesso e volentieri dalle sue parti e lui si fa sempre trovare pronto: sia sulle conclusioni dalla distanza che sui cross dalle corsie laterali.

Di Lorenzo 6.5 - Prestazione prettamente difensiva per il terzino ex Empoli, che soffre quando c'è da soffrire. Il Verona attacca con insistenza sulla sua corsia e lui si difende con ordine.

Maksimovic 6.5 - Altra serata superata a pieni voti confermandosi sempre più leader del Napoli. Partita non semplice, contro un Verona che specialmente nella ripresa ha giocato in costante proiezione offensiva.

Koulibaly 6.5 - Migliora partita dopo partita il feeling con Maksimovic. Stasera come sei giorni fa, il senegalese protagonista di una prestazione positiva.

Hysaj 6 - Serata non semplice contro Faraoni che gioca da attaccante aggiunto: al 60esimo si perde il laterale del Verona in marcatura ma, per sua fortuna, il gol viene annullato per un precedente tocco col braccio di Zaccagni al momento del cross. Dal 67esimo Ghoulam 6.5 - Perfetto il calcio d'angolo da cui nasce la rete del definitivo 0-2

Allan 6 - Torna titolare dopo 157 giorni con una prestazione non esaltante. Fa il compitino: senza demeriti e senza sussulti. Dal 67esimo Fabian Ruiz 6 - Entra bene in partita, subito nel vivo del gioco.

Demme 6 - Alla terza partita da titolare in dieci giorni macina meno chilometri del solito. Si muove meno senza palla, segnale eloquente di un giocatore che dopo questo avvio sprint ha ora bisogno di tirare il fiato. Dal 72esimo Lobotka 6 - Entra nel momento in cui è il Verona a comandare il gioco e fa la sua parte.

Zielinski 6 - Un guizzo in apertura di match illude su una prestazione non all'altezza delle aspettative. Col passare dei minuti, viene travolto dal maggior dinamismo dei centrocampisti del Verona: arranca, ma non molla.

Politano 6.5 - Preferito a Callejon, pesca nel migliore dei modi Milik sul corner che sblocca la partita. Buona prestazione, a tratti di grande sacrificio. Dall'84esimo Lozano 7 - Entra e dopo pochi minuti trova la rete del definitivo 0-2. Sfiora, addirittura, la personale doppietta nel corso dei sei minuti di recupero.

Milik 7 - Cinico, da ariete decide la partita del Bentegodi con un colpo di testa. E' il primo giocatore del Napoli ad andare in doppia cifra in questo campionato. Dal 72esimo Mertens - Qualche ripartenza e nulla più quando il vento soffia tutto nelle vele del Verona.

Insigne 6 - Col Napoli che non ha giocato in costante proiezione offensiva, serata non semplice per il capitano del Napoli che s'è visto poche volte dalle parti di Silvestri.

Gennaro Gattuso 6.5 - Sempre più blindata a doppia mandata la difesa del Napoli. Prestazione di grande sacrificio della squadra partenopea, che ragiona da gruppo e porta a casa il risultato anche quando soffre per larghi tratti del match.