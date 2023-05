Le pagelle del Napoli - Osimhen gelido e decisivo, Gollini salva tutto. Kvara, che classe

Risultato finale: Napoli-Fiorentina 1-0

Gollini 7 - Sostituisce Meret nella partita della festa e si prende subito il palcoscenico contro la sua ex squadra. Decisivo con due guizzi su altrettante occasioni capitate a Jovic.

Di Lorenzo 6 - Instancabile, imprescindibile sulla fascia di destra il capitano del Napoli. Soffre spesso la sovrapposizione di Terzic su Sottil dalla sua parte concedendo troppo spazio specie nel primo tempo. Più preciso nella ripresa.

Ostigard 6 - Viene schierato dal primo minuto da mister Spalletti per far rifiatare Rrahmani. Disattento in alcune circostanze quando lascia Jovic libero di concludere a rete. Cresce col passare dei minuti.

Kim 6,5 - Qualche battuta vuoto all’interno della partita della festa scudetto ci può assolutamente stare. Riesce comunque a rimediare con il fisico e la scelta dell’intervento.

Olivera 6 - Riesce a metterci una pezza raddoppiando sui compagni di squadra per fermare le offensive della Fiorentina. Fa vedere specie nella ripresa qualche buono spunto a sinistra ma non è precisissimo.

Anguissa 6 - Prova a fare un lavoro di pressione sui giocatori della Fiorentina ma anche lui non appare subito attentissimo commettendo alcune leggerezze non da lui. Secondo tempo più solido.

Demme 5,5 - Non è Lobotka ma cerca comunque di darsi da fare in mezzo al campo. Si fa dare il pallone e prova ad iniziare il gioco della sua squadra ma è meno preciso invece in fase di recupero. Dal 46’ Lobotka 6,5 - Neanche il tempo annotare il cambio che si procura molto bene il rigore poi sbagliato da Osimhen. Fa girare meglio il gioco rispetto al suo predecessore, rischia molto quando controlla male causando l’occasione per Kouamé.

Elmas 6 - Dinamicità per il centrocampista azzurro che va a raddoppiare spesso su Di Lorenzo andando a recuperare i palloni. Fa vedere qualche buono spunto anche in avanti. Dall’83’ Zerbin s.v.

Lozano 5,5 - Prova ad aiutare Di Lorenzo in difesa sulla spinta degli esterni della Fiorentina ma non riesce nell’impresa lasciando la fascia ai giocatori viola. Poco sfruttato anche nella fase offensiva, lascia il campo per un problema al ginocchio. Dal 45’ Kvaratskhelia 6,5 - Costretto agli straordinari. Lasciato a riposo da Spalletti, entra in campo per il ko a Lozano. Fa vedere dei colpi di pura e cristallina classe. Da uno di questi nasce il secondo rigore per il Napoli.

Osimhen 7 - Si sbatte come sempre su tutto il fronte d’attacco ma questa volta i palloni giocabili non sono molti. Calcia male il primo calcio di rigore ma la personalità si vede quando riprende il pallone e batte Terracciano nemmeno mezz’ora dopo il primo errore dal dischetto. Dal 78’ Simeone s.v.

Raspadori 5,5 - Inizia con molta energia anche se sono diversi gli errori fatti in fase di suggerimento verso Osimhen. Si muove bene ma non riesce comunque ad incidere oggi. Dal 46’ Zielinski 6 - Si posiziona in mezzo al campo come al solito e riesce a dare il cambio di passo al Napoli che serviva.

Luciano Spalletti 6,5 - Sicuramente la festa scudetto ha condizionato la prestazione odierna dove sono stati commessi diversi errori. Nella ripresa inserisce Lobotka e Zielinski che, insieme a Kvaratskhelia a fine primo tempo, cambiano le sorti del match.