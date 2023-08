Le pagelle della Fiorentina - Nzola bocciato, Nico da vero 10. Ranieri manda segnali al mercato

vedi letture

Fiorentina-Rapid Vienna 2-0 (59' e 90' rig. Nico Gonzalez)

Terracciano 6 - Torna titolare dopo aver saltato la gara di campionato col Lecce e nel primo tempo deve fare solamente da spettatore. Gli va ancora meglio nella ripresa, quando praticamente non deve neanche sporcarsi i guantoni.

Dodo 5,5 - Il laterale brasiliano non è ancora in forma: si vede dalla scarsa continuità con cui attacca la fascia destra, ma soprattutto dalla poca lucidità con cui gestisce i palloni che transitano dalle sue parti.

Milenkovic 6,5 - Il baluado difensivo di questa Fiorentina disputa un primo tempo ordinato e sempre molto attento, per poi non correre alcun rischio nella ripresa.

Ranieri 7 - Un altro segnale molto positivo dal giovane centrale mancino viola, proprio mentre la società continua a cercare sul mercato un profilo con le sue caratteristiche. Sicuro di sé e impeccabile negli anticipi, è fra i migliori in campo.

Biraghi 6 - Dopo poco più di 10 minuti lascia esplodere un gran sinistro al volo che dà l'illusione del gol, ma nonostante la solita spinta sulla fascia sinistra (decisiva anche in occasione del primo gol di Nico) nella sua prestazione c'è qualche sbavatura difensiva (Dall'88' Parisi s.v.).

Bonaventura 5,5 - Un po' meno ispirato del solito, Jack non trova la quadra e neanche la giocata giusta fra le linee. A tratti troppo possessivo col pallone fra i piedi (Dall'87' Kokorin s.v.).

Arthur 6 - Gli sono bastate un paio di partite per diventare il direttore d'orchestra della formazione di Italiano. Altra buona prestazione del brasiliano, che nel primo tempo si conquista gli applausi del Franchi andando a riprendersi il pallone dopo aver corso per tutta la sua metà campo (Dal 61' Duncan 6,5 - Il centrocampista ex Sassuolo entra bene in campo e sbaglia pochissimo proprio nel momento clou dell'incontro. Va pure vicino al gol con una bella giocata individuale).

Mandragora 6 - Molto propositivo in fase di costruzione e soprattutto negli inserimenti, anche se non sempre preciso nei passaggi. Ha comunque il merito di non mollare mai, colpendo una clamorosa traversa con un bolide da fuori area.

Nico Gonzalez 7,5 - L'argentino si sente il 10 di questa Fiorentina. Lo si respira, lo si vede, lo si tocca con mano quando Nico incita i compagni e si prende le responsabilità nei momenti più difficili. Questa qualificazione alla fase a gironi di Conference porta la sua firma, prima col sinistro di rabbia sotto porta e poi col rigore trasformato con massima freddezza.

Nzola 5 - Quanti errori per l'ex Spezia, ancora in ritardo di condizione e davvero poco lucido sotto porta. Si mangia un gol dinanzi a Hedl dopo un grande assist di Nico, meno colpevole quando prova a girare in rete da posizione defilata un colpo di testa dello stesso argentino (Beltran 6,5 - L'argentino continua il suo percorso di inserimento negli schemi di Italiano e oggi compie un altro importante passo in avanti. Stupisce per movimenti, tecnica e voglia di dialogare coi compagni di reparto. Quando arriverà anche la finalizzazione...).

Kouamé 6,5 - Confusionario e non sempre concreto nelle giocate, ma alla fine è fra i più pericolosi dell'attacco viola. La sua forza fisica è straripante, tanto nel gioco palla a terra quanto sui palloni alti (Dal 72' Sottil 6 - Italiano lo getta nella mischia per fare la differenza e lui si propone con personalità, anche se alla fine non trova il guizzo decisivo).

Vincenzo Italiano 6,5 - Conquista la fase a gironi di Conference League con un dominio assoluto in entrambi i tempi. La sua Fiorentina prende in mano il pallino del gioco fin dai primi minuti e, seppur rischiando qualcosa a livello difensivo, assalta l'avversario con grande generosità. Da rivedere la mira degli attaccanti, ma questa non è una novità dalle parti del Franchi.