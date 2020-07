Le pagelle di Gomez - Mostruosamente incantevole. In cabina di regia regala ciak da cinema

Dopo la prestazione offerta ieri contro il Napoli il problema che evidenzia Tuttosport nel commentare la prestazione di Alejandro Gomez è quello di tutta la stampa: "Non sappiamo più che aggettivi attribuirgli per esaltarlo". Problema non da poco quando il Papu continua ad avere un rendimento fuori dal comune. Per TMW il capitano della Dea merita 8 e il motivo è semplice: "Quando la sfera arriva dalle sue parti tutto si ferma. Poi difende da terzino e non da fantasista. A tratti mostruoso". "Regista davanti alla difesa - scrive invece La Gazzetta dello Sport - e sono ciak da cinema". Il Corriere dello Sport trova probabilmente l'aggettivo perfetto: "Incantevole".

LE PAGELLE DI ALEJANDRO "PAPU" GOMEZ

TuttoMercatoWeb.com: 8

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere dello Sport: 7,5

Tuttosport: 7,5

Corriere della Sera: 7,5