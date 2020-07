Le pagelle di Ibrahimovic - E' la raffineria dei palloni rossoneri, serata senza lustrini

Stavolta non ha modo di rendersi pericoloso, ma per Zlatan Ibrahimovic le luci della ribalta sono una naturale conseguenza di quanto fatto in carriera e di un futuro ancora decisamente nebuloso. "Prestazione di sacrificio, con Caldara che gli si francobolla alla schiena", dice MilanNews riguardo la sua prestazione. TMW aggiunge che "la notizia è il duello perso con Caldara", pur mantenendo la sufficienza come base di valutazione. Il Corriere dello Sport invece sottolinea l'importanza del suo ruolo nella manovra: "E' la raffineria dei palloni rossoneri".

I voti:

TMW: 6

Gazzetta dello Sport: 6

Tuttosport: 6

Corriere dello Sport: 6,5

Corriere della Sera: 6

MilanNwws: 6