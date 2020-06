Le pagelle di Napoli-Inter 1-1, azzurri in finale grazie al gol di Mertens e alle parate di Ospina

Risultato finale: Napoli-Inter 1-1

NAPOLI

Ospina 7.5 - Almeno tre grandi interventi. E come se non bastasse, il lancio al bacio per Insigne che ha servito l'assist del definitivo 1-1. Una serata magica, che era iniziata nel modo peggiore possibile. Ma dopo s'è riscattato alla grandissima.

Di Lorenzo 6 - La partenza è complicatissima, sul corner di Eriksen tocca il pallone quel tanto che basta per beffare Ospina. Accusa il colpo, ma poi si riprende col passare dei minuti e nella ripresa cambia marcia.

Maksimovic 6.5 - Il migliore della linea difensiva, tiene a galla il Napoli fino alla fine e nell'ultima parte di match è con Ospina il baluardo che salva il risultato.

Koulibaly 6 - Chiude stremato, non è al top ma non commette sbavature evidenti. Può solo crescere in questo rush finale.

Hysaj 5.5 - Nel primo tempo, tra i peggiori in campo. Candreva lo mette sistematicamente in difficoltà e lui non riesce a tenere il passo dall'ex Lazio. Meglio nella ripresa.

Elmas 6 - Schierato a sorpresa dal primo minuto, dopo un inizio difficile prende le distanze e fino al momento del cambio fa la sua parte portando a casa la sufficienza. Dal 65esimo Fabian Ruiz 6 - Dà calma e tranquillità alla mediana il suo ingresso.

Demme 6 - Nel primo tempo fa fatica a tenere compatto un centrocampo che non riesce a tenere il ritmo degli avversari. Poi l'Inter cala alla distanza e il suo lavoro diventa molto più semplice.

Zielinski 5.5 - Gli manca in maniera piuttosto vistosa il ritmo partita e fatica a mantenere la giusta posizione in campo. Corre meno rispetto agli avversari col risultato che arriva quasi sempre tardi sul pallone. Dall'85esimo Allan s.v.

Politano 5.5 - Un po' la condizione fisica, un po' meccanismi ancora non chiarissimi non gli permettono di essere al centro della manovra offensiva azzurra. Dal 65esimo Callejon 6 - Si occupa maggiormente della fase difensiva e porta a casa la prestazione nell'ultima delicata mezz'ora.

Mertens 7 - Riscrive la storia del Napoli senza quel pubblico che in questi anni gli ha sempre reso omaggio per i suoi gol e per le sue prodezze. Trova la rete nel momento più delicato del match e dopo stasera sono 122. Nessuno come lui. Dal 75esimo Milik s.v.

Insigne 6.5 - E' il suo guizzo allo scadere del primo tempo a permettere al Napoli di pareggiare i conti nel momento di maggiore difficoltà. Si muove coi tempi giusti sul lancio di Ospina, strappa in velocità, mette fuori gioco Eriksen col suo taglio e poi serve a Mertens il gol del pareggio su un piatto d'argento. Tra i più positivi nella ripresa. Dall'85esimo Younes s.v.

INTER

Handanovic 6 - Il Napoli costruisce poco e lui non può nulla sul gol di Mertens, che ha deciso il discorso qualificazione.

Skriniar 6 - Sul gol del Napoli, non è in marcatura su Insigne che arriva nell'area nerazzurra praticamente indisturbato. Unico neo di una prestazione attenta.

De Vrij 5.5 - Qualche imprecisione in fase d'impostazione, ma soprattutto fuori posizione in occasione del contropiede del pareggio. Un errore imperdonabile, perché in quel momento l'Inter era in pieno controllo del match. Dall'88esimo Ranocchia s.v.

Bastoni 6 - Qualche piccola sbavatura in fase di impostazione ma una gara tutto sommato sufficiente.

Candreva 6.5 - Ha messo in grande difficoltà Hysaj, in costante proiezione offensiva crea continui grattacapi su quella corsia. Al 40esimo ha l'occasione di chiudere il match e forse anche il discorso qualificazione ma spara il pallone su Ospina. E sul ribaltamento di fronte il Napoli pareggia. Dal 72esimo Biraghi 6 - Entra bene in partita, dà il suo supporto nella fase finale del match.

Brozovic 6.5 - Parte forte e la sua prestazione è tutto sommato positiva. Preciso e attento in entrambe le fase di gioco.

Barella 6 - Segue i compagni di reparto per una prestazione senza acuti, ma anche senza sbavature.

Young 6 - Buon primo tempo, ma rischia il doppio giallo. Nella ripresa il Napoli alza il suo baricentro e l'ex United va un po' in affanno. Dal 72esimo Moses 6.5 - Il suo ingresso dà nuova linfa all'Inter in fase di spinta: all'82esimo ha tra i piedi il gol dell'1-2 ma non centra lo specchio della porta.

Eriksen 6.5 - In questi mesi di pausa Antonio Conte ha ricostruito la squadra attorno al danese, che schierato trequartista nel nuovo 3-4-1-2 ha risposto presente. Meglio nel primo tempo, quando la condizione fisica lo supporta al 100%. La prestazione è complessivamente positiva. Dall'89esimo Sensi s.v.

Lukaku 6 - E' già in buona condizione e nel primo tempo con la sua fisicità fa il bello e il cattivo tempo. Nel secondo tempo riceve meno palloni e, di conseguenza, è meno nel vivo del gioco.

Lautaro Martinez 5 - Prestazione pallida a differenza di quella del compagno di reparto. Ronza attorno al belga senza pungere. Dal 72esimo Sanchez 6 - Impreciso negli ultimi sedici metri, ma sicuramente più in partita lui che Lautaro nei 72 minuti precedenti.