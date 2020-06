Le pagelle di Tonali - Non incide come dovrebbe ma la sua classe emerge comunque

Per il Brescia il punto ottenuto a Firenze ha il sapore del mezzo successo. La situazione di classifica è e rimane difficile, ma il pari del Franchi è comunque qualcosa di inaspettato viste soprattutto le mille difficoltà di questi giorni. Al centro dell'attenzione, come sempre per le Rondinelle, c'è Sandro Tonali, stellina del centrocampo in bilico fino all'ultimo visti gli acciacchi fisici. Nonostante non sia al meglio (e si vede) il 4 del Brescia rimane l'elemento di maggior classe, come scrive La Gazzetta dello Sport, anche se non incide come dovrebbe. La sensazione è che molto del presente del Brescia passi sempre e comunque dai suoi piedi.

LE PAGELLE DI SANDRO TONALI

TuttoMercatoWeb - 6

La Gazzetta dello Sport - 6

Corriere dello Sport - 5

Tuttosport - 6

Corriere della Sera - 6