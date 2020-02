vedi letture

Lecce, Liverani: "Non penso al futuro. Voglio la salvezza per fare la storia del club"

Il tecnico del Lecce, Fabio Liverani, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro il Napoli della settimana scorsa: "Credo che il Napoli abbia fatto una buona mezzora, poi il calcio è fatto di episodi, siamo stati bravi a soffrire e poi abbiamo fatto male ai nostri avversari che sono andati in difficoltà. Poi i cambi hanno portato all'1-1 degli azzurri, ma dall'altra parte abbiamo avuto più spazi. Si sono allungati e con una buona qualità tecnica siamo riusciti a palleggiare meglio. Il nostro secondo gol è stato il frutto di una manovra corale fatta nel migliore dei modi. Ci proviamo sempre, a volte viene bene, altre meno e rischiamo qualcosina. Senza rischio non si può pensare di poter vincere in certi stadi".

Come valuta la stagione del Lecce?

"Siamo partiti il 26 agosto a San Siro con tanti giocatori all'esordio e abbiamo preso 4 gol. Anche contro il Napoli ne abbiamo presi quattro all'andata ma con il passare del tempo siamo migliorati molto. Sono contento di questa crescita ma non abbiamo fatto ancora niente".

Adesso la SPAL, con un nuovo allenatore?

"Non è la prima volta che ci capita quest'anno, Gigi Di Biagio è un amico e lo stimo molto, così come Semplici. Sarà una partita molto importante, sia per noi che per loro sarà fondamentale. Penso sia il primo bivio cruciale della nostra stagione".

Con le big siete andati meglio.

"Il campionato ha detto questo, i punti sono gli stessi contro tutti. Adesso affronteremo la SPAL in uno scontro diretto, dobbiamo fare bene. Abbiamo trascorso un dicembre disastroso, con tanti infortunati, e sono rammaricato per questo".

I nuovi si sono integrati molto bene.

"Il segreto non è unico. Lo spogliatoio è straordinario, chi arriva viene integrato alla grande. Saponara ci ha scelto già da dicembre, chi è arrivato è stato entusiasta di arrivare qui. A gennaio servono giocatori pronti, fisicamente e mentalmente, altrimenti non servono a niente".

Cosa farà l'anno prossimo?

"Parlare oggi del futuro non penso sia giusto. Vorrei coronare questo triennio con la salvezza per fare qualcosa di unico che rimarrebbe per sempre nella storia del Lecce. Poi penserò al resto".