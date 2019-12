© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani ha commentato il passo falso interno contro il Bologna: "Partiamo dall'ennesimo segno di equilibrio, maturità e attaccamento che il pubblico giallorosso, in particolare la Curva Nord, ha dato a questa squadra mantenendo lucidità nel giudizio legato alla consapevolezza che comunque stiamo facendo qualcosa di straordinario in questa Serie A. Quello è un messaggio positivo e che ha dato equilibrio che fa bene a tutti. Per il resto, è stata una partita dove siamo arrivati cotti con il gruppo arrivato un po' spremuto. Numericamente è un gruppo che va integrato e completato".