Lecce, Tiago Gabriel e l'interesse del Milan: "Non penso al futuro, mai parlato con Amorim"

Tiago Gabriel è stato uno dei giocatori a lungo inseguiti dal Milan nel mercato estivo, ma alla fine è rimasto al Lecce. Il difensore a La Gazzetta dello Sport ha svelato però di non aver posto grande attenzione a un ipotetico trasferimento: "Io non penso mai al futuro, i calciatori ormai ragionano giorno per giorno e io essendo qui ero concentrato solo qui".

Nessun colloquio con Amorim

Tiago Gabriel è portoghese così come lo è il tecnico del Milan, ma tra i due non c'è stato nessun tipo di contatto per parlare di mercato. Il centrale, che ha già 2 figli a soli 21 anni, dimostra maturità anche sul lavoro: "I trasferimenti non dipendono solo dai giocatori, ma da tanti altri fattori. Noi abbiamo l’obbligo di dare il meglio nella squadra dove siamo".

Elogio a Di Francesco

Tiago Gabriel è felice a Lecce e lo è ancora di più con il tecnico salentino, con il quale parla spesso. L'ex allenatore della Roma gli ha dato fiducia dal primo giorno, gli dà consigli utili e gli spiega dove migliorare ed è quindi l'ideale per un profilo giovane come lui.