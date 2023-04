live Atalanta, Gasperini: "La Roma ha dominato? Non ho avuto questa sensazione"

vedi letture

Diretta testuale su TuttoMercatoWeb.com. Premi F5 per aggiornare la pagina!

22.50 - Tra pochi minuti il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini analizzerà in conferenza stampa il match contro la Roma.

23.25 - È iniziata la conferenza stampa di Gian Piero Gasperini: "È stata una partita molto positiva da parte nostra, abbiamo incontrato una squadra forte per fisicità e qualità, noi abbiamo giocato con grande applicazione e determinazione, tutte le volte che abbiamo potuto ci siamo proposti bene. Forse il primo tempo è stato poco giocato, con parecchie interruzioni, poi abbiamo trovato un gol di qualità. Nella ripresa uscivamo meglio".

Con un centrocampo più protetto avete creato di più.

"Non c'è un assetto definitivo in una squadra dove si giocano 38 partite e dove ci sono tante componenti. Coi cinque cambi è un continuo muovere la squadra, questa sera andava bene così perché giocavamo contro una squadra molto fisica. Abbiamo aumentato la fisicità mettendo centrocampisti, che sono andati in gol. Duvan non ha segnato, ma è stato un punto di riferimento costante per la squadra".

Quali sono le condizioni di Djimsiti?

Ha preso un grosso pestone, bisogna verificare se è solo una botta. Il gol migliore? Sono stati tutti belli, il primo è stato su un'ottima azione, ma siamo tornati a segnare anche su calcio d'angolo, questi gol pesano molto. Rispetto ad altri siamo peggiorati. Il terzo gol ci ha dato tranquillità".

Mourinho ha detto che la Roma ha dominato la partita.

"Non ho avuto la sensazione che loro abbiano dominato, abbiamo sbandato un po' nel finale quando è uscito con Djimsiti. Abbiamo rischiato di finire 4-1, sarebbe stato eccessivo, ma era una situazione facile. Siamo stati bravi a limitare una grande squadra. A un certo punto sono entrati giocatori importanti".

Ha affrontato la Roma in maniera differente.

"Noi siamo un'altra squadra rispetto agli anni indietro, in attacco facciamo fatica a gestire la palla, spesso perdiamo troppi palloni che non ci permettono di fare gioco d'attacco. Era necessario alzare un po' i centimetri per avere giocatori in grado di fare le due fasi: a un certo punto ci siamo abbassati per scelta, quando vinci vai alla ricerca di una maggiore compattezza. Non era il caso di esporci al contropiede della Roma che spesso è vincente".

TMW - L'Atalanta alla fine è ancora lì in zona Champions.

"Per lo Scudetto non ci riusciamo (ride, ndr). Siamo lì da 31 giornate anche se non sembra, però siamo lì: la prossima settimana ci saranno tre partite, tutte molto difficile, dopo il Torino avremo quattro partite in casa e due fuori. Intanto abbiamo rimesso un po' di distanza con le squadre dietro, ci permette di guardare con più fiducia alle squadre che sono davanti: 3-4 punti sono tanti, ma la prossima settimana sarà importante per capirci come collocarci".

23.36 - È terminata la conferenza stampa dell'allenatore nerazzurro.