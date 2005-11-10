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Lazio, finalmente Pinamonti: il centravanti è arrivato a Formello. Le immagini e i dettagli
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I biancocelesti accolgono il bomber italiano, pronto a mettersi a disposizione già per la prossima di campionato con il Genoa
La Lazio accoglie finalmente il bomber tanto atteso da Gennaro Gattuso. Da pochi minuti Andrea Pinamonti ha varcato i cancelli di Formello, pronto a sottoporsi al classico iter di visite mediche prima di firmare il contratto che lo legherà al club biancoceleste.
I dettagli dell’affare
L’attaccante italiano approderà alla Lazio dal Sassuolo a titolo definitivo, per una cifra complessiva di 12 milioni di euro, con una ripartizione molto particolare del corrispettivo tra parte fissa e bonus, date le difficoltà biancocelesti. Lotito sborserà infatti 3 milioni di euro come parte fissa, più 9 di bonus facilmente raggiungibili.
Per il giocatore, invece, è pronto un contratto di 5 anni a circa 2 milioni a stagione.
Lazio, l'arrivo di Pinamonti a Formello
Fonte Da Roma, Lorenzo Beccarisi
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