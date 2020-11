live Atalanta, Gasperini: "Sfida difficile, ma a volte nel calcio non vince sempre il più forte"

13.15 - Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, interverrà tra pochi minuti all'interno della sala stampa del centro sportivo 'Bortolotti' di Zingonia per analizzare la sfida contro il Liverpool.

13.30 - È iniziata la conferenza stampa di Gian Piero Gasperini: "Klopp un riferimento per tutti gli allenatori, è un motivo di prestigio giocare contro di loro. Il rammarico rimane la mancanza di pubblico, anche nella partita fuori casa. Sentire il loro inno sarebbe stato una grandissima emozione".

Klopp ha detto che il Liverpool deve pensare a come difendere.

"Il voler difendere è alla base delle squadre più offensive, come noi e loro. La base parte sempre dal saper riconquistare la palla per poi proporsi, credo che questo sia l'essenza".

Qual è la situazione degli infortunati?

"Non ci sono situazioni diverse rispetto ai giorni scorsi, rimarranno fuori De Roon e Gosens. Abbiamo possibilità di recuperare un po' tutti, non ci sono particolari lesioni. Le ultime valutazioni le faremo domani, Hateboer, Palomino e Romero hanno possibilità di recuperare".

Le due partite saranno importanti.

"Queste prossime gare saranno fondamentali, affrontiamo la squadra più forte del girone. Per noi sarà importante fare punti per avvantaggiarci sull'Ajax, ma questa è teoria. Le partite vanno giocate tutte, ogni gara è importante".

Klopp ha tessuto molte lodi per l'Atalanta.

"I complimenti di Klopp ci fanno piacere. Arriviamo alla partita di domani con l'intenzione di poterci misurare con i migliori del mondo e d'Europa, vedremo qual è il nostro livello a pari di queste squadre. Per noi è un test di prestigio, questo sarà la spirito".

Cosa dobbiamo aspettarci?

"La formazione potrò stabilirla domani mattina, la difficoltà sarà dovuta soltanto all'immediatezza della gara ma non ci sono infortuni pesanti. Snaturarci? Lo tolgo da ogni tipo di pensiero, siamo arrivati a giocarci questa competizione dopo un lungo percorso. Mi sembra improbabile snaturare il nostro modo di giocare".

Come affronterà la sfida di domani?

"Il livello di difficoltà è simile, sono due squadre che si avvicinano molto nei valori. Hanno però dei modi differenti di giocare. Per noi è un'opportunità per misurarci con i migliori per capire quanto siamo competitivi. Abbiamo acquisito delle esperienze che sono diventati utili anche in campionato. Nel calcio non sempre i più forti vincono, anche se sei meno forte riesci a fare risultato. È quello che ci auguriamo di poter fare".

13.58 - È terminata la conferenza stampa di Gian Piero Gasperini.