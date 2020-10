live Domani Polonia-Italia, Mancini: "Fiducioso per Chiellini. Immobile sempre bene in azzurro"

Vigilia di Nations League in casa azzurra. A presentare la sfida in programma domani sera contro la Polonia alle ore 20:45 allo "Stadio Energa Gdańsk" di Danzica è, come di consueto, il ct Roberto Mancini. Segui come di consueto il live di TMW!

18.15 - Fra pochi minuti il ct Roberto Mancini presenterà in conferenza stampa la gara di domani contro la Polonia.

18.26 - Inizia la conferenza stampa del ct azzurro: "Ho ancora un paio di dubbi di formazione, devo valutare la condizione fisiche di alcuni calciatori, ma non sono troppi gli interrogativi in vista della partita di domani contro la Polonia".

Chi giocherà in attacco?

"Immobile, Belotti, Kean, tutti vogliono giocare... Non ce n'è uno al quale piaccia stare in panchina, noi però abbiamo un modulo di gioco ben costruito e, finché non cambiamo qualcosa, là davanti qualcuno deve soffrire".

Un commento specifico su Immobile.

"Tutte le volte che ha giocato con noi ha fatto bene. Se l'Italia giocasse 38 partite di seguito, Immobile farebbe 25 gol, ma purtroppo ci ritroviamo una volta ogni tanto e questo complica le cose. Noi siamo contenti di avere attaccanti molto bravi come Immobile, Belotti, Caputo, Belotti e Kean".

Chiellini scenderà in campo?

"Valuteremo nella rifinitura, se starà bene giocherà. La Nazionale italiana ha avuto e ha anche oggi i migliori difensori al mondo, anche se come squadra possiamo ancora migliorare molto".

Quanto è cresciuta la sua Italia?

"I ragazzi sono stati davvero bravi e veloci a imparare. Speravo che migliorassero di partita in partita, e così è stato. Ora ci aspettano due gare importanti, non so se saranno già decisive, ma sono importanti. Testa quindi alla Polonia, poi toccherà all'Olanda...".

Come sarà affrontare Lewandowski?

"In generale i giocatori forti mettono in difficoltà tutti. Credo che Lewandowski sia uno dei migliori attaccanti al mondo e che lo sia da parecchi anni. È un dispiacere non averlo visto giocare in Italia".

18.53 - Finisce la conferenza stampa del ct azzurro. Roberto Mancini si sofferma adesso ai microfoni di Rai Sport per altre dichiarazioni: "Non abbiamo tanti dubbi di formazione, forse un paio. Siamo abbastanza tranquilli, chi giocherà domani lo farà bene".

Pensa di poter recuperare Chiellini?

"Speriamo che Chiellini possa scendere in campo domani, ora sta molto meglio rispetto a quando è arrivato. Valuteremo domani, ma siamo abbastanza positivi".

Come commenta le ricostruzioni secondo le quali il presidente Gravina le avrebbe chiesto un passo indietro sulla questione apertura degli stadi?

"Sono molto avventurose come ricostruzioni (ride, ndr). Ho sentito il presidente Gravina solamente per fargli gli auguri nel giorno del suo compleanno".